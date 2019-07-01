Профессиональный ремонт
частных и коммерческих объектов
ЗАДАЙТЕ ЛЮБОЙ ВОПРОС
Достижения
Сдано несколько сотен объектов
Нашими мастерами выполнен ремонт квартир и коттеджей, ремонт офисов, ресторанов, магазинов, производственных цехов и других объектов от косметического до капительного ремонта, а так же эксклюзивного ремонта по дизайн проекту.
Выполнено десятки тендеров
Наша компания участвовала в десятках аукционах и была победителем, доказывая тем самым высокие конкурентные качества на рынке отделочных работ: низкие цены, минимальные сроки, высокий уровень качества работ.
Десятки тысяч коммуникаций
За все время работы проложено километры кабеля, трубопровода и вентиляционных трасс внутри помещений, смонтировано десятки котельных, щитового и иного оборудования, установлено более сотни кондиционеров.
Десятки дизайн проектов
Дизайнерами разработано десятки проектов, которые в дальнейшем были реализованы специалистами компании в соответствии с дизайном. В галерее вы можете увидеть воплощение наших дизайн проектов в жизнь.
Шесть основных категорий ремонта объектов жилой и коммерческой недвижимости
Если у вас нет понимания, к какой категории может относится ремонт вашего помещения, в таком случае лучше обратиться к специалистам компании или написать на наш WhatsApp
Быстрый ремонт
экспресс работы
Косметический ремонт
подходит для новостроек, обновления офисов
Комплексный ремонт
подходит для офисов, магазинов, цехов и т.п.
Капитальный ремонт ЛАЙТ
самый доступный полный ремонт квартиры
Капитальный ремонт
полный ремонт с перепланировкой, замена сетей
Дизайнерский ремонт
воплощаются любые ваши идеи
Акции компании
Мы стараемся регулярно искать возможности сделать свои услуги более доступными, быть на шаг впереди рынка ремонтных работ и сопутствующих услуг (дизайн интерьера, прокладка сетей, монтаж оборудования, установка окон, дверей и многое другое). Ознакомившись с акциями, вы сможете позволить себе капитальный ремонт квартиры, косметический ремонт офиса или дизайн коттеджа с последующей отделкой существенно дешевле.
Снижение цен на монтаж кабеля
Дизайн проект квартиры
Ремонт квартир в Екатеринбурге
Укладка ламината
Демонтажные работы
Покраска стен и потолка
Поклейка обоев
Монтаж натяжных потолков
Монтаж подвесного потолка Армстронг
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