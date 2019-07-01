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Профессиональный ремонт
частных и коммерческих объектов

Ремонт квартир и коттеджей

полный ремонт с ванной комнатой и санузлом от 1700 ₽/м²

Ремонт офисов и административных объектов

монтаж потолка типа армстронг 140 ₽/м²

Ремонт магазинов и объектов торговли

комплексный ремонт от 990 ₽/м²

Ремонт цехов и промышленных объектов

механическая покраска от 40 ₽/м²

Ремонт ресторанов и объектов общепита

комплексный ремонт от 990 ₽/м²

Ремонт гостиниц, отелей, хостелов

поклейка декоративных обоев от 100 ₽/м²

Ремонт школ, образовательных и спортивных учреждений

косметический ремонт от 340 ₽/м²

Ремонт больниц, салонов красоты, медицинских учреждений

покраска стен на 2 раза 86 ₽/м²

ЗАДАЙТЕ ЛЮБОЙ ВОПРОС


Капитальный ремонт

Все виды работ от косметического до реконструкции

Точная и детальная смета на работы и материалы поможет оценить объем ремонта и затрат

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Дизайн интерьера

Полный дизайн проект квартир + 3D визуализация 600 ₽/м²

Смотрите примеры наших дизайн проектов по акции и стоимость реализации

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Экспресс ремонт

Отделочные работы по специальной цене в срок от 1 дня

Онлайн расчет сметы на сайте или по телефону за 5 минут, согласуйте и ожидайте мастера на работы

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Инженерные сети

Электромонтажные, сантехнические работы и вентиляция

Профессиональный монтаж коммуникаций и оборудования, прокладка любых сетей

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Достижения

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Сдано несколько сотен объектов

Нашими мастерами выполнен ремонт квартир и коттеджей, ремонт офисов, ресторанов, магазинов, производственных цехов и других объектов от косметического до капительного ремонта, а так же эксклюзивного ремонта по дизайн проекту.

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Выполнено десятки тендеров

Наша компания участвовала в десятках аукционах и была победителем, доказывая тем самым высокие конкурентные качества на рынке отделочных работ: низкие цены, минимальные сроки, высокий уровень качества работ.

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Десятки тысяч коммуникаций

За все время работы проложено километры кабеля, трубопровода и вентиляционных трасс внутри помещений, смонтировано десятки котельных, щитового и иного оборудования, установлено более сотни кондиционеров.

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Десятки дизайн проектов

Дизайнерами разработано десятки проектов, которые в дальнейшем были реализованы специалистами компании в соответствии с дизайном. В галерее вы можете увидеть воплощение наших дизайн проектов в жизнь.

Шесть основных категорий ремонта объектов жилой и коммерческой недвижимости

Если у вас нет понимания, к какой категории может относится ремонт вашего помещения, в таком случае лучше обратиться к специалистам компании или написать на наш WhatsApp

Быстрый ремонт

3000 ₽/минимальная цена

экспресс работы

Срок работ от 1 дня
Договор на работы
Оплата в конце
сделайте расчет за 1 мин
расчет
онлайн смета

Косметический ремонт

от 340 ₽/м²

подходит для новостроек, обновления офисов

Срок работ от 7 дней
Договор на работы
Оплата в конце
Закреплен прораб
сделайте расчет за 1 мин
расчет
онлайн смета

Комплексный ремонт

от 990 ₽/м²

подходит для офисов, магазинов, цехов и т.п.

Срок работ от 10 дней
Договор на работы
Оплата этапами
Закреплен прораб
сделайте расчет за 1 мин
расчет
онлайн смета

Капитальный ремонт ЛАЙТ

от 1700 ₽/м²

самый доступный полный ремонт квартиры

Срок работ от 14 дней
Договор на работы
Оплата этапами
Закреплен прораб
Входит ремонт ванны и с/у
ПОДРОБНЕЕ

Капитальный ремонт

от 2800 ₽/м²

полный ремонт с перепланировкой, замена сетей

Срок работ от 30 дней
Договор на работы
Оплата этапами
Закреплен прораб
Все виды работ
ПОДРОБНЕЕ

Дизайнерский ремонт

от 5000 ₽/м²

воплощаются любые ваши идеи

Срок работ от 2,5 мес
Договор на работы
Оплата этапами
Закреплен прораб
Все виды работ
ПОДРОБНЕЕ

Акции компании

Мы стараемся регулярно искать возможности сделать свои услуги более доступными, быть на шаг впереди рынка ремонтных работ и сопутствующих услуг (дизайн интерьера, прокладка сетей, монтаж оборудования, установка окон, дверей и многое другое). Ознакомившись с акциями, вы сможете позволить себе капитальный ремонт квартиры, косметический ремонт офиса или дизайн коттеджа с последующей отделкой существенно дешевле.
Снижение цен на монтаж кабеля
Снижение цен на монтаж кабеля
Монтаж кабеля внутри помещения 30 ₽/п.м. Описание акции Подготовка помещений Подготовка материалов Описание акции Цена на монтаж кабеля всего 30…
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Дизайн проект квартиры
Дизайн проект квартиры
Полный дизайн проект квартиры, коттеджа, офиса 600 ₽/м² На сегодняшний день цена за работу профессионального дизайнера составляет в среднем 1200-1600…
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Ремонт квартир в Екатеринбурге
Ремонт квартир в Екатеринбурге
Акция на капитальный ремонт квартир в Екатеринбурге Почему этот вид ремонта является самым доступным полным ремонтом квартиры с ванной и…
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Укладка ламината
Укладка ламината
Укладка ламината и других покрытий по акции в Екатеринбурге У нас вы можете заказать услугу укладка ламината по цене всего 134…
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Демонтажные работы
Демонтажные работы
Демонтажные работы в квартире, коттедже или офисе Строительная компания Роланд вывезет весь мусор с объекта БЕСПЛАТНО после того, как демонтажные…
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Покраска стен и потолка
Покраска стен и потолка
Качественная покраска стен, покраска потолка на 2 раза У нас вы можете заказать услугу по покраске поверхностей стен, покраске поверхности…
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Поклейка обоев
Поклейка обоев
Качественная поклейка декоративных обоев, обоев под покраску У нас вы можете заказать услугу по поклейке любых обоев по цене всего…
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Монтаж натяжных потолков
Монтаж натяжных потолков
Акция на монтаж натяжных потолков в Екатеринбурге Благодаря отличным ценам на отделочные работы наша компания уже зарекомендовала себя как поставщик…
Подробнее
Монтаж подвесного потолка Армстронг
Монтаж подвесного потолка Армстронг
Акция на монтаж подвесного потолка типа Армстронг Опыт во многих выигранных тендерах позволил оптимизировать наше производство, привлечь постоянный штат квалифицированных…
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